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У травні ринок нових легкових
авто упав на 15%: ТОП-5...

У травні ринок нових легкових авто упав на 15%: ТОП-5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:37

У травні ринок нових легкових авто упав на 15%: ТОП-5...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом місяця українці придбали і зареєстрували близько 6 тис. нових машин.

Дивися повний текст У травні ринок нових легкових авто упав на 15%: ТОП-5 найпопулярніших марок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:37

А це нічого, що був карантин і сервісні центри тупо не працювали в першій половині травня.
svyatoslav_hromyak
 
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