Протягом місяця українці придбали і зареєстрували близько 6 тис. нових машин.
Дивися повний текст У травні ринок нових легкових авто упав на 15%: ТОП-5 найпопулярніших марок.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 08:37
У травні ринок нових легкових авто упав на 15%: ТОП-5...
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Дивися повний текст У травні ринок нових легкових авто упав на 15%: ТОП-5 найпопулярніших марок.
Додано: Вів 02 чер, 2020 08:37
А це нічого, що був карантин і сервісні центри тупо не працювали в першій половині травня.
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