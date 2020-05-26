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Apple закрила свої магазини в США через вандалізм
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:32
Пропонуємо до обговорення:
Apple тимчасово закрила більшість своїх роздрібних магазинів у США задля безпеки співробітників і клієнтів, оскільки протести, викликані смертю Джорджа Флойда в Міннеаполісі, продовжують поширюватися по всій країні. Численні Apple Store були атаковані мародерами.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 09:33
Айфон бесплатно?
Просто зайди и возьми?
А что так можно было когда у нас был протест?
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straponesa
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