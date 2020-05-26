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Apple закрила свої магазини
в США через вандалізм

Apple закрила свої магазини в США через вандалізм
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:32

Apple закрила свої магазини в США через вандалізм

Пропонуємо до обговорення:
Apple тимчасово закрила більшість своїх роздрібних магазинів у США задля безпеки співробітників і клієнтів, оскільки протести, викликані смертю Джорджа Флойда в Міннеаполісі, продовжують поширюватися по всій країні. Численні Apple Store були атаковані мародерами.

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Айфон бесплатно?
Просто зайди и возьми?
А что так можно было когда у нас был протест?
straponesa
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Ми толерантні і грабувати награбоване рука не піднімається.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:03

  straponesa написав:Айфон бесплатно?
Просто зайди и возьми?
А что так можно было когда у нас был протест?

Так и делали. Вы что не помните. Квартиры грабили, фирмы на деньги выставляли. Ах, да. По телеку и громадских просто лебединое озеро крутили о мирных протестах.
Вы бы знали сколько тогда пооткрывалось интернет-магазинов по распродаже собранного волонтерами. Ну что то типа как бытовая техника по Новой Почте - Донбасс порожняк не гонит.
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найсильніша економіка світу у всій своїй красі
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https://youtu.be/qEsl1i_pdwI
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:28

  greenozon написав:найсильніша економіка світу у всій своїй красі
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https://youtu.be/qEsl1i_pdwI


подібний контингент є скрізь, де більше, де менше. і економіка тут не при чому, якщо людина принципово працювати не хоче. це тільки в совку з тунеядцями боролися :). на відео інше цікаво - там винятково представники, якби толерантніше сказати, однієї "нацменшини". от майже все, що можна сказати про теперішній конфлікт в сша.
wild.tomcat
 
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