Apple закрила свої магазини в США через вандалізм

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Apple тимчасово закрила більшість своїх роздрібних магазинів у США задля безпеки співробітників і клієнтів, оскільки протести, викликані смертю Джорджа Флойда в Міннеаполісі, продовжують поширюватися по всій країні. Численні Apple Store були атаковані мародерами.
straponesa написав:Айфон бесплатно? Просто зайди и возьми? А что так можно было когда у нас был протест?
Так и делали. Вы что не помните. Квартиры грабили, фирмы на деньги выставляли. Ах, да. По телеку и громадских просто лебединое озеро крутили о мирных протестах. Вы бы знали сколько тогда пооткрывалось интернет-магазинов по распродаже собранного волонтерами. Ну что то типа как бытовая техника по Новой Почте - Донбасс порожняк не гонит.
подібний контингент є скрізь, де більше, де менше. і економіка тут не при чому, якщо людина принципово працювати не хоче. це тільки в совку з тунеядцями боролися . на відео інше цікаво - там винятково представники, якби толерантніше сказати, однієї "нацменшини". от майже все, що можна сказати про теперішній конфлікт в сша.