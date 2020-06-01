Apple закрила свої магазини в США через вандалізм

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Apple тимчасово закрила більшість своїх роздрібних магазинів у США задля безпеки співробітників і клієнтів, оскільки протести, викликані смертю Джорджа Флойда в Міннеаполісі, продовжують поширюватися по всій країні. Численні Apple Store були атаковані мародерами.
подібний контингент є скрізь, де більше, де менше. і економіка тут не при чому, якщо людина принципово працювати не хоче. це тільки в совку з тунеядцями боролися . на відео інше цікаво - там винятково представники, якби толерантніше сказати, однієї "нацменшини". от майже все, що можна сказати про теперішній конфлікт в сша.
ну это -надо поддержать америку.. черные ..у них сорвало крышу-будут грабить. послать письмо,мы с вами господа,если надо палками помахать-лучше нас нет. и это правильно,если америка пропадет,то мы все с вами пропадем..