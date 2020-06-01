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Apple закрила свої магазини
в США через вандалізм

Apple закрила свої магазини в США через вандалізм
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:32

Apple закрила свої магазини в США через вандалізм

Пропонуємо до обговорення:
Apple тимчасово закрила більшість своїх роздрібних магазинів у США задля безпеки співробітників і клієнтів, оскільки протести, викликані смертю Джорджа Флойда в Міннеаполісі, продовжують поширюватися по всій країні. Численні Apple Store були атаковані мародерами.

Дивися повний текст Apple закрила свої магазини в США через вандалізм.
R2
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Айфон бесплатно?
Просто зайди и возьми?
А что так можно было когда у нас был протест?
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:38

Ми толерантні і грабувати награбоване рука не піднімається.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:14

найсильніша економіка світу у всій своїй красі
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https://youtu.be/qEsl1i_pdwI
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:28

  greenozon написав:найсильніша економіка світу у всій своїй красі
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https://youtu.be/qEsl1i_pdwI


подібний контингент є скрізь, де більше, де менше. і економіка тут не при чому, якщо людина принципово працювати не хоче. це тільки в совку з тунеядцями боролися :). на відео інше цікаво - там винятково представники, якби толерантніше сказати, однієї "нацменшини". от майже все, що можна сказати про теперішній конфлікт в сша.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:13

Мне кажется что большинство из "протестующих" вышли как раз для того чтобы помародерить, а не из-за какого-то там Джорджа.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:15

  RomanTik написав:Мне кажется что большинство из "протестующих" вышли как раз для того чтобы помародерить, а не из-за какого-то там Джорджа.

Там полиция конкретно зверствует где надо и где не надо.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:14

Re: Apple закрила свої магазини в США через вандалізм

ну это -надо поддержать америку..
черные ..у них сорвало крышу-будут грабить.
послать письмо,мы с вами господа,если надо палками помахать-лучше нас нет.
и это правильно,если америка пропадет,то мы все с вами пропадем..
limo
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:43

  p_a_l написав:
  RomanTik написав:Мне кажется что большинство из "протестующих" вышли как раз для того чтобы помародерить, а не из-за какого-то там Джорджа.

Там полиция конкретно зверствует где надо и где не надо.

именно по этой причине нужно жечь автомобили, грабить магазины, курочить банкоматы?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:37

Re: Apple закрила свої магазини в США через вандалізм

  RomanTik написав:нужно жечь автомобили, грабить магазины, курочить банкоматы?
А что еще делать, если за 150 лет жить на зарплату так и не научились?
Radon
 
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