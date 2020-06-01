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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:25
Нагадайте мені, коли розгромили відділення Сбербанку Росії на Хрещатику, яке стояло в десяти метрах від барикади. Здається, воно простояло неушкодженим аж до перемоги Євромайдану. Лише у березні 2014 в ньому хтось невідомий побив вікна, після того як протестувальники вже забралися звідти.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:41
Re: Apple закрила свої магазини в США через вандалізм
Apple расисти.
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