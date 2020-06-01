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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:25
Нагадайте мені, коли розгромили відділення Сбербанку Росії на Хрещатику, яке стояло в десяти метрах від барикади. Здається, воно простояло неушкодженим аж до перемоги Євромайдану. Лише у березні 2014 в ньому хтось невідомий побив вікна, після того як протестувальники вже забралися звідти.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:41
Re: Apple закрила свої магазини в США через вандалізм
Apple расисти.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:46
Вот покажи любому это видео без контекста, скажут что видео снято в Конго, Сомали или Камеруне.
Даже помнится в каком-то худ.фильме наблюдал подобную сцену - Оружейный барон, чтоли.
Но нет ребятки, это сегодняшние США.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 03 чер, 2020 01:36
Ага. И используй его как кирпич и не вздумай включить
Они уже поблокировали все ворованные ифоны и при включении такого аппарата приходит уведомление, что аппарат нужно вернуть, он уже отслежен по местоположению и эти данные ушли в полицию.
Сомнительное бесплатное развлечение
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
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