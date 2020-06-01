RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Apple закрила свої магазини
в США через вандалізм

Apple закрила свої магазини в США через вандалізм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:25

Нагадайте мені, коли розгромили відділення Сбербанку Росії на Хрещатику, яке стояло в десяти метрах від барикади. Здається, воно простояло неушкодженим аж до перемоги Євромайдану. Лише у березні 2014 в ньому хтось невідомий побив вікна, після того як протестувальники вже забралися звідти.
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:41

Re: Apple закрила свої магазини в США через вандалізм

Apple расисти.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 10.06.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:46

  greenozon написав:найсильніша економіка світу у всій своїй красі
без коментарів

https://youtu.be/qEsl1i_pdwI


Вот покажи любому это видео без контекста, скажут что видео снято в Конго, Сомали или Камеруне.
Даже помнится в каком-то худ.фильме наблюдал подобную сцену - Оружейный барон, чтоли.

Но нет ребятки, это сегодняшние США.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3067
З нами з: 26.03.16
Подякував: 161 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 01:36

  straponesa написав:Айфон бесплатно?
Просто зайди и возьми?
А что так можно было когда у нас был протест?


Ага. И используй его как кирпич и не вздумай включить 8)

Они уже поблокировали все ворованные ифоны и при включении такого аппарата приходит уведомление, что аппарат нужно вернуть, он уже отслежен по местоположению и эти данные ушли в полицию.

Сомнительное бесплатное развлечение :mrgreen:
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6365
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
1
3
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прибуток "Нафтогазу" впав у п'ять разів через падіння...
R2 » Вів 02 чер, 2020 14:45
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 14:45
sena_2008atp
Росія в півтора рази скоротила транзит газу через Україну
R2 » Пон 01 чер, 2020 18:05
1 315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 19:05
Джон
Шмигаль розповів, скільки грошей виділять бізнесу через...
R2 » Пон 01 чер, 2020 12:08
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 12:08
luckymix

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25049)
03.06.2020 01:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.