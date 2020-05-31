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Зеленський оновив склад Нацради
з антикорупційної політики

Зеленський оновив склад Нацради з антикорупційної політики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:56

Зеленський оновив склад Нацради з антикорупційної політики

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний указ №207/2020 опублікували на сайті Офісу президента.

Дивися повний текст Зеленський оновив склад Нацради з антикорупційної політики.
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