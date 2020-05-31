Відповідний указ №207/2020 опублікували на сайті Офісу президента.
Дивися повний текст Зеленський оновив склад Нацради з антикорупційної політики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:56
Зеленський оновив склад Нацради з антикорупційної політики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський оновив склад Нацради з антикорупційної політики.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|