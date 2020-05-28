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BofA погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 р. до 6,8%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики BofA Global Research знову погіршили прогноз динаміки реального ВВП України: в 2020 році вони тепер чекають його падіння на 6,8% в порівнянні з 5,6% раніше, а в наступному - зростання на 6,5% замість колишньої оцінки в 7, 4%.
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R2
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:21
Це вони тільки прогнозують, а якби знали то за голову взялися б.
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askoldlavskiy
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Додано: Вів 02 чер, 2020 13:21
бггг) в Америке падение больше 30 процентов) ... но Украина же передовая держава) тут всё хорошо .. поэтому и падение такое маленькое )
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luckymix
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