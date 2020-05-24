Через пандемію COVID-19 і карантин терміни появи іпотеки під 10% річних зсуваються на кінець 2020 року.
Дивися повний текст Рожкова назвала умови появи іпотеки під 10%.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:50
Рожкова назвала умови появи іпотеки під 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рожкова назвала умови появи іпотеки під 10%.
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:50
Интересно. Ипотека в пред дефолтном состоянии? Кто то неплохо заработает.
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