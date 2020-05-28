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Рожкова назвала умови
появи іпотеки під 10%

Рожкова назвала умови появи іпотеки під 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:50

Рожкова назвала умови появи іпотеки під 10%

Пропонуємо до обговорення:
Через пандемію COVID-19 і карантин терміни появи іпотеки під 10% річних зсуваються на кінець 2020 року.

Дивися повний текст Рожкова назвала умови появи іпотеки під 10%.
R2
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Интересно. Ипотека в пред дефолтном состоянии? Кто то неплохо заработает.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:21

Кто будет держать гривну на депозите под 5% годовых и минус налог?
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:39

для такой ипотеки нужны серьезные забугорные инвесторы, как в 2005-2007м. Но они обожглись тогда и с какого перепугу придут теперь? Под земельку денежки заведут? Так дерибан земельки осенью скасують)
svk_neo
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:00

Запуску обещанной Зеленским ипотеки под 10% мешают наличие в декларациях всех министров и т.п. наличных долларов, акций, заводов, золота и оффшорных счетов, и полное отсутствие депозитов на пару млн.гривен под 8% на год-два !!! А так все готово)) может эта ипотека еще нужна кому-то)))
sveneld83
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