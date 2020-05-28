Через пандемію COVID-19 і карантин терміни появи іпотеки під 10% річних зсуваються на кінець 2020 року.
Дивися повний текст Рожкова назвала умови появи іпотеки під 10%.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:50
Рожкова назвала умови появи іпотеки під 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рожкова назвала умови появи іпотеки під 10%.
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:50
Интересно. Ипотека в пред дефолтном состоянии? Кто то неплохо заработает.
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:39
для такой ипотеки нужны серьезные забугорные инвесторы, как в 2005-2007м. Но они обожглись тогда и с какого перепугу придут теперь? Под земельку денежки заведут? Так дерибан земельки осенью скасують)
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:00
Запуску обещанной Зеленским ипотеки под 10% мешают наличие в декларациях всех министров и т.п. наличных долларов, акций, заводов, золота и оффшорных счетов, и полное отсутствие депозитов на пару млн.гривен под 8% на год-два !!! А так все готово)) может эта ипотека еще нужна кому-то)))
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:32
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