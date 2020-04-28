Ощадбанк мав стати учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб з 1 липня 2020 року, проте входження відкладається.
Дивися повний текст Входження Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів відкладається.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:23
Входження Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Входження Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів відкладається.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:23
Цікаво, а чому платіж має бути великим, адже гарантованими фондом будуть тільки нові вклади, тобто спочатку це буде нуль. Поступово з переоформленням кількість гарантованих фондом вкладів буде збільшуватися, тоді й платіж має збільшуватися пропорційно.
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