Про це в своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Дивися повний текст За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві зареєстровано понад 35 тисяч порушень.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24
За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві зареєстровано понад 35 тисяч порушень.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24
Що значить зафіксовано 35 тисяч, опрацьовано 5 тисяч. А що з рештою 30 тисяч?
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