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За перший день роботи
автофіксації ПДР в Києві...

За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24

За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Дивися повний текст За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві зареєстровано понад 35 тисяч порушень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24

Що значить зафіксовано 35 тисяч, опрацьовано 5 тисяч. А що з рештою 30 тисяч?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:00

  0mage0 написав:Що значить зафіксовано 35 тисяч, опрацьовано 5 тисяч. А що з рештою 30 тисяч?

А какие варианты ответов есть? -- а то, боюсь, просто так не угадаю...
Скорее всего их украли пришельцы с планеты Нибиру. Хотя могли и рептилоиды... Как вариант -- они до сих пор в очереди на обработку.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:50

чтобы было быстрее - надо обязать ко всем авто подвязать электронную почту, чтобы туда автоматом отправлялся протокол и реквизиты для оплаты.
maksymzp88
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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