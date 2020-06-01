Про це в своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Дивися повний текст За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві зареєстровано понад 35 тисяч порушень.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24
За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві зареєстровано понад 35 тисяч порушень.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24
Що значить зафіксовано 35 тисяч, опрацьовано 5 тисяч. А що з рештою 30 тисяч?
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:00
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:50
чтобы было быстрее - надо обязать ко всем авто подвязать электронную почту, чтобы туда автоматом отправлялся протокол и реквизиты для оплаты.
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:53
“Лидером гонки” стал Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч, и автомобиль BMW, проехавший три камеры подряд со скоростью 200 км/ч. “Водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex!” — добавил глава МВД."
Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/час по цене бутылки хорошего виски для водителя авто стоимостью в несколько десятков тысяч баксов - это ни о чем, в нормальных странах трошки не так...
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