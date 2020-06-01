За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...

Додано: Сер 03 чер, 2020 01:23

kronastius написав: Штрафы маленькие, особенно за +50 км/ч. По сути 127 и 255 гривен (десятидневный срок). Это смешно. Штрафы маленькие, особенно за +50 км/ч. По сути 127 и 255 гривен (десятидневный срок). Это смешно.

Так то оно так, но... забыли про оврагиУ нас на междугородних трассах, где 110 км/ч можно топить, еще много гдене заменяют белые таблички (50 км/ч) названий населенных пунктов, там где давно можно было и надо было заменить их на синие. Таблички, которые в ночное время суток вообще не видно, так как они, или мелкие, или нифига не отражают свет или вообще ветками кустов полузакрыты. Или все сразу.Пропустил такой "сюрприз" и вот вам и +60-70И уж будьте уверены, что именно там в первую очередь и будут установлены камеры-кормушки.Живой пример подобного умышленного "идиотизма" в Киеве - Южный, Северный шестиполосные мосты через Днепр. На них камеры отрабатывают накм ограничение, хотя до и после мостовдороги с ограничением 80 и никто никогда там в летний период со скоростью 50 км не ездил.Тупая кормушка.