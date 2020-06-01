Про це в своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Дивися повний текст За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві зареєстровано понад 35 тисяч порушень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24
За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві зареєстровано понад 35 тисяч порушень.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24
Що значить зафіксовано 35 тисяч, опрацьовано 5 тисяч. А що з рештою 30 тисяч?
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:00
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:50
чтобы было быстрее - надо обязать ко всем авто подвязать электронную почту, чтобы туда автоматом отправлялся протокол и реквизиты для оплаты.
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:53
“Лидером гонки” стал Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч, и автомобиль BMW, проехавший три камеры подряд со скоростью 200 км/ч. “Водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex!” — добавил глава МВД."
Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/час по цене бутылки хорошего виски для водителя авто стоимостью в несколько десятков тысяч баксов - это ни о чем, в нормальных странах трошки не так...
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:43
Штрафы маленькие, особенно за +50 км/ч. По сути 127 и 255 гривен (десятидневный срок). Это смешно.
Додано: Вів 02 чер, 2020 22:47
А штрафы для органов власти за нелогичную разметку, несбалансированную работу светофоров, недостаточную пропускную возможность развязок (привет одесская трасса) –будем вводить!?
Додано: Сер 03 чер, 2020 01:23
Так то оно так, но... забыли про овраги
У нас на междугородних трассах, где 110 км/ч можно топить, еще много где умышлено не заменяют белые таблички (50 км/ч) названий населенных пунктов, там где давно можно было и надо было заменить их на синие. Таблички, которые в ночное время суток вообще не видно, так как они, или мелкие, или нифига не отражают свет или вообще ветками кустов полузакрыты. Или все сразу.
Пропустил такой "сюрприз" и вот вам и +60-70 на ровном месте.
И уж будьте уверены, что именно там в первую очередь и будут установлены камеры-кормушки.
Живой пример подобного умышленного "идиотизма" в Киеве - Южный, Северный шестиполосные мосты через Днепр. На них камеры отрабатывают на 50 км ограничение, хотя до и после мостов все дороги с ограничением 80 и никто никогда там в летний период со скоростью 50 км не ездил.
Тупая кормушка.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:57
Re: За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...
Тоже самое касается и улицы Телиги, на спуску. Камера на 50.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:18
Аваков решил скосить бабла с обычных смертных. Как там случай хулиганства в Броварах и спрятавшиеся, как мыши, полисмены и полисменки по дворам, а Арсеня?)
|