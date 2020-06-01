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За перший день роботи
автофіксації ПДР в Києві...

За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24

За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Дивися повний текст За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві зареєстровано понад 35 тисяч порушень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24

Що значить зафіксовано 35 тисяч, опрацьовано 5 тисяч. А що з рештою 30 тисяч?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:00

  0mage0 написав:Що значить зафіксовано 35 тисяч, опрацьовано 5 тисяч. А що з рештою 30 тисяч?

А какие варианты ответов есть? -- а то, боюсь, просто так не угадаю...
Скорее всего их украли пришельцы с планеты Нибиру. Хотя могли и рептилоиды... Как вариант -- они до сих пор в очереди на обработку.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:50

чтобы было быстрее - надо обязать ко всем авто подвязать электронную почту, чтобы туда автоматом отправлялся протокол и реквизиты для оплаты.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:53

“Лидером гонки” стал Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч, и автомобиль BMW, проехавший три камеры подряд со скоростью 200 км/ч. “Водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex!” — добавил глава МВД."

Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/час по цене бутылки хорошего виски для водителя авто стоимостью в несколько десятков тысяч баксов - это ни о чем, в нормальных странах трошки не так...
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antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:43

Штрафы маленькие, особенно за +50 км/ч. По сути 127 и 255 гривен (десятидневный срок). Это смешно.
kronastius
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:47

А штрафы для органов власти за нелогичную разметку, несбалансированную работу светофоров, недостаточную пропускную возможность развязок (привет одесская трасса) –будем вводить!?
KTB
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 01:23

  kronastius написав:Штрафы маленькие, особенно за +50 км/ч. По сути 127 и 255 гривен (десятидневный срок). Это смешно.

Так то оно так, но... забыли про овраги 8)
У нас на междугородних трассах, где 110 км/ч можно топить, еще много где умышлено не заменяют белые таблички (50 км/ч) названий населенных пунктов, там где давно можно было и надо было заменить их на синие. Таблички, которые в ночное время суток вообще не видно, так как они, или мелкие, или нифига не отражают свет или вообще ветками кустов полузакрыты. Или все сразу.

Пропустил такой "сюрприз" и вот вам и +60-70 на ровном месте.

И уж будьте уверены, что именно там в первую очередь и будут установлены камеры-кормушки.

Живой пример подобного умышленного "идиотизма" в Киеве - Южный, Северный шестиполосные мосты через Днепр. На них камеры отрабатывают на 50 км ограничение, хотя до и после мостов все дороги с ограничением 80 и никто никогда там в летний период со скоростью 50 км не ездил.

Тупая кормушка.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:57

Re: За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...

  EKO написав:Живой пример подобного умышленного "идиотизма" в Киеве - Южный, Северный шестиполосные мосты через Днепр. На них камеры отрабатывают на 50 км ограничение, хотя до и после мостов все дороги с ограничением 80 и никто никогда там в летний период со скоростью 50 км не ездил.


Тоже самое касается и улицы Телиги, на спуску. Камера на 50.
f-zhorzh
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:18

Аваков решил скосить бабла с обычных смертных. Как там случай хулиганства в Броварах и спрятавшиеся, как мыши, полисмены и полисменки по дворам, а Арсеня?)
hazanovich_alexey
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