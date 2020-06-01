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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:20
Еще одна кормушка. Обдирают людей, как хотят. Пора гнать ссаными тряпками этих сволочей.
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:23
Re: За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...
Скосить бабла? Оплата штрафа за нарушение правил это скосить бабла? Попробуйте не нарушать скоростной режим, удивительно, но тогда с вас никто косить бабло не будет.
Опротестуете штраф из-за знака, не соответствующему ГОСТу. Когда у них наберётся пару десятков таких судовых решений - знак или уберут или поставят нормальный. По другому шевелиться не станут. Если молча заплатите штраф - всё останется со знаком по старому.
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:53
eduard_k 60К нарушений за сутки - это кормушка? Это, скорее, стадо имбецилов на дорогах, забывшее о соблюдении правил, которых никогда и не читали, не то что соблюдали.
Почему-то в Европе эти же красавцы могут ехать по правилам - ибо накажут и больно. В Молдове, к примеру, камеры вылечили всех и быстро - попробуй только наехать на сплошную разметку возле светофора, не то, что скорость превысить - штраф прилетит мгновенно. Даже для транзитников - на границе при выезде придется оплатить все до копейки - иначе не уедешь. Повальное быдлячество иначе, как кнутом не исправить, только вот штрафы нужно сделать раза в три больше, отрезвление наступит скорее.
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