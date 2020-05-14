Українцям, які втратили роботу і перебували на обліку в центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення та подавати документи, щоб отримати субсидію.
Дивися повний текст Субсидія для безробітних: як отримати допомогу.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:38
Субсидія для безробітних: як отримати допомогу
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Дивися повний текст Субсидія для безробітних: як отримати допомогу.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:38
Если человек уволен по собственному желанию в первых числах марта, то никакой субсидии он не получит. Три месяца выплаты по безработице начисляться не будут. Почему-то нигде об этом не пишут.
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