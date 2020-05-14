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Субсидія для безробітних:
як отримати допомогу

Субсидія для безробітних: як отримати допомогу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:38

Субсидія для безробітних: як отримати допомогу

Пропонуємо до обговорення:
Українцям, які втратили роботу і перебували на обліку в центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення та подавати документи, щоб отримати субсидію.

Дивися повний текст Субсидія для безробітних: як отримати допомогу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:38

Если человек уволен по собственному желанию в первых числах марта, то никакой субсидии он не получит. Три месяца выплаты по безработице начисляться не будут. Почему-то нигде об этом не пишут.
blecksabbot
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