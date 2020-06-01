Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України"
Дивися повний текст Прибуток \"Нафтогазу\" впав у п'ять разів через падіння цін на нафту і газ.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:45
Прибуток "Нафтогазу" впав у п'ять разів через падіння...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прибуток \"Нафтогазу\" впав у п'ять разів через падіння цін на нафту і газ.
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:45
Это можно поправить.Поднять тарифы в Украине.Сначала на газ потом на транспортировку или наоборот.
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