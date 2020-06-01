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Прибуток "Нафтогазу" впав у
п'ять разів через падіння...

Прибуток "Нафтогазу" впав у п'ять разів через падіння...
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:45

Прибуток "Нафтогазу" впав у п'ять разів через падіння...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України"

Дивися повний текст Прибуток \"Нафтогазу\" впав у п'ять разів через падіння цін на нафту і газ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:45

Это можно поправить.Поднять тарифы в Украине.Сначала на газ потом на транспортировку или наоборот.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:53

Або знизити раз в десять витрати, в тому числі на захмарні зарплати
Українець
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:08

Но мамы без премий не останутся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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