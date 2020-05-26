RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві в квітні винесли
постанов про порушення правил...

У Києві в квітні винесли постанов про порушення правил...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:49

У Києві в квітні винесли постанов про порушення правил...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні у столиці винесли більше 4 тисяч постанов про порушення правил паркування на суму понад 2 мільйона гривень.

Дивися повний текст У Києві в квітні винесли постанов про порушення правил паркування на понад 2 млн грн – Кличко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88558
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:50

Выписано постановлений это всё равно,что возбуждено уголовных дел.Главное результат-сколько поступило в бюджет.Все остальное сотрясение воздуха.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1981
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві...
R2 » Вів 02 чер, 2020 12:24
2 117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 13:00
_hunter
В Києві починають відключати гарячу воду
R2 » П'ят 29 тра, 2020 13:20
1 138
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 13:21
clavdia_star
Держборг України у квітні перевищив $81 мільярд
R2 » Вів 26 тра, 2020 13:21
4 362
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 12:20
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.