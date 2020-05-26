У квітні у столиці винесли більше 4 тисяч постанов про порушення правил паркування на суму понад 2 мільйона гривень.
Дивися повний текст У Києві в квітні винесли постанов про порушення правил паркування на понад 2 млн грн – Кличко.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:49
У Києві в квітні винесли постанов про порушення правил...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві в квітні винесли постанов про порушення правил паркування на понад 2 млн грн – Кличко.
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:50
Выписано постановлений это всё равно,что возбуждено уголовных дел.Главное результат-сколько поступило в бюджет.Все остальное сотрясение воздуха.
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