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Прогноз щодо курсу на
червень - думка аналітиків

Прогноз щодо курсу на червень - думка аналітиків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:19

Прогноз щодо курсу на червень - думка аналітиків

Пропонуємо до обговорення:
У червні імпортери почнуть активніше виходити на ринок, що призведе до зростання попиту на валюту.

Дивися повний текст Прогноз щодо курсу на червень - думка аналітиків.
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