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Рада ухвалила закон про
національну інвентаризацію лісів

Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:05

Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про національну інвентаризацію лісів.

Дивися повний текст Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів.
R2
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Инвентаризировать уже нечего.
sena_2008atp
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Хочуть знати точно скільки ще можна сп....ди.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 07:56

  sena_2008atp написав:Инвентаризировать уже нечего.

Мыши украли. Или бобры
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Вкладчик1234
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