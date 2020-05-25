Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про національну інвентаризацію лісів.
Дивися повний текст Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:05
Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів
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Дивися повний текст Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів.
Додано: Сер 03 чер, 2020 07:56
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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