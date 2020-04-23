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АМКУ визнав дії ДТЕК Ахметова на енергоострові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:39
Пропонуємо до обговорення:
Розслідування АМКУ почалося в жовтні минулого року. Його основні результати такі:
Дивися повний текст АМКУ визнав дії ДТЕК Ахметова на енергоострові монопольним зловживанням
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:39
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