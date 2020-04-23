Розслідування АМКУ почалося в жовтні минулого року. Його основні результати такі:
Дивися повний текст АМКУ визнав дії ДТЕК Ахметова на енергоострові монопольним зловживанням.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:39
АМКУ визнав дії ДТЕК Ахметова на енергоострові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ визнав дії ДТЕК Ахметова на енергоострові монопольним зловживанням.
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:34
Ловко переводят стрелки с проблемы АЭС-СЭС на Бурштынский энергоостров.
Ласково пожурят и отпустят.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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