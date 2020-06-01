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В Україні відкриється ще
5 МакДональдс цього року

В Україні відкриється ще 5 МакДональдс цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:37

В Україні відкриється ще 5 МакДональдс цього року

Пропонуємо до обговорення:
МакДональдс Україна відтермінувала заплановані реконструкції ресторанів через карантин і планує відкрити 5 нових закладів в Україні.

Дивися повний текст В Україні відкриється ще 5 МакДональдс цього року.
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