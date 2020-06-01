МакДональдс Україна відтермінувала заплановані реконструкції ресторанів через карантин і планує відкрити 5 нових закладів в Україні.
Дивися повний текст В Україні відкриється ще 5 МакДональдс цього року.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:37
В Україні відкриється ще 5 МакДональдс цього року
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Дивися повний текст В Україні відкриється ще 5 МакДональдс цього року.
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