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Нова шахрайська схема набрала
обертів в Україні: її...

Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:59

Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її...

Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про небезпеку інвестування в проект Ex Limited, який має ознаки сумнівної і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

Дивися повний текст Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її порівняли з B2B Jewelry.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:59

Если НКЦБФР считает, что это мошенничество, - то хоть заяву в "органы" написали?
Почему они называют кого-либо мошенниками до решения суда?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:33

это попытка мошенничества со стороны довольно подозрительной зарубежной компании в Украине. НКЦБФР предупреждает. Это правильно.

На счет заяв в органы? ))) Заявы пишутся на основании свершившихся фактов, а факта кидка как B2BJewelry пока не обнаружено. Так как проект на стадии раскрутки пока что. Тут возможно лишь привлечение его к административной ответственности за недобропорядочную рекламу, но доказать пока что-то сложно - проект не реализовался еще.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:05

  buratinyo написав:это попытка мошенничества со стороны довольно подозрительной зарубежной компании в Украине. НКЦБФР предупреждает. Это правильно.

На счет заяв в органы? ))) Заявы пишутся на основании свершившихся фактов, а факта кидка как B2BJewelry пока не обнаружено. Так как проект на стадии раскрутки пока что. Тут возможно лишь привлечение его к административной ответственности за недобропорядочную рекламу, но доказать пока что-то сложно - проект не реализовался еще.

Заявление о готовящемся преступлении :)

И вообще, какие полномочия и функционал у этой НКЦБФР? Зачем она нужна?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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