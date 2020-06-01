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Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:59
Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про небезпеку інвестування в проект Ex Limited, який має ознаки сумнівної і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
Дивися повний текст Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її порівняли з B2B Jewelry
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:59
Если НКЦБФР считает, что это мошенничество, - то хоть заяву в "органы" написали?
Почему они называют кого-либо мошенниками до решения суда?
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 02 чер, 2020 18:33
это попытка мошенничества со стороны довольно подозрительной зарубежной компании в Украине. НКЦБФР предупреждает. Это правильно.
На счет заяв в органы? ))) Заявы пишутся на основании свершившихся фактов, а факта кидка как B2BJewelry пока не обнаружено. Так как проект на стадии раскрутки пока что. Тут возможно лишь привлечение его к административной ответственности за недобропорядочную рекламу, но доказать пока что-то сложно - проект не реализовался еще.
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buratinyo
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Додано: Вів 02 чер, 2020 19:05
buratinyo написав:
это попытка мошенничества со стороны довольно подозрительной зарубежной компании в Украине. НКЦБФР предупреждает. Это правильно.
На счет заяв в органы? ))) Заявы пишутся на основании свершившихся фактов, а факта кидка как B2BJewelry пока не обнаружено. Так как проект на стадии раскрутки пока что. Тут возможно лишь привлечение его к административной ответственности за недобропорядочную рекламу, но доказать пока что-то сложно - проект не реализовался еще.
Заявление о готовящемся преступлении
И вообще, какие полномочия и функционал у этой НКЦБФР? Зачем она нужна?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 02 чер, 2020 21:17
Вкладчик1234 написав: buratinyo написав:
это попытка мошенничества со стороны довольно подозрительной зарубежной компании в Украине. НКЦБФР предупреждает. Это правильно.
На счет заяв в органы? ))) Заявы пишутся на основании свершившихся фактов, а факта кидка как B2BJewelry пока не обнаружено. Так как проект на стадии раскрутки пока что. Тут возможно лишь привлечение его к административной ответственности за недобропорядочную рекламу, но доказать пока что-то сложно - проект не реализовался еще.
Заявление о готовящемся преступлении
И вообще, какие полномочия и функционал у этой НКЦБФР? Зачем она нужна?
Вот Вы как активный писатель форума можете обратиться в полицию с этим заявлением. В качестве обоснования Вы сможете привести мнение эксперта - НКЦБФР. Лучше украинского регулятора в вопросах фондового рынка никто не даст разъяснения касательно убедительных признаков того, что деятельность зарубежной компании в Украине направлена на совершение мошенничества.
В данном случае НКЦБФР выступила молодцом. Хотя после B2BJewelry возможно, что они теперь таким образом просто на воду дуют, обжегшись на молоке.
В Украине все ценные бумаги теперь выпускаются исключительно в бездокументарной форме. Если вам кто-то предлагает за деньги купить непонятные бумажные акции или облигации, естественно не зарегистрированные в НКЦБФР, то это мошенничество. Их цена по сути равна стоимости бумаги, на которой они напечатаны.
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buratinyo
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