Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її...
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Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про небезпеку інвестування в проект Ex Limited, який має ознаки сумнівної і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
это попытка мошенничества со стороны довольно подозрительной зарубежной компании в Украине. НКЦБФР предупреждает. Это правильно.
На счет заяв в органы? ))) Заявы пишутся на основании свершившихся фактов, а факта кидка как B2BJewelry пока не обнаружено. Так как проект на стадии раскрутки пока что. Тут возможно лишь привлечение его к административной ответственности за недобропорядочную рекламу, но доказать пока что-то сложно - проект не реализовался еще.
buratinyo написав:это попытка мошенничества со стороны довольно подозрительной зарубежной компании в Украине. НКЦБФР предупреждает. Это правильно.
На счет заяв в органы? ))) Заявы пишутся на основании свершившихся фактов, а факта кидка как B2BJewelry пока не обнаружено. Так как проект на стадии раскрутки пока что. Тут возможно лишь привлечение его к административной ответственности за недобропорядочную рекламу, но доказать пока что-то сложно - проект не реализовался еще.
Заявление о готовящемся преступлении
И вообще, какие полномочия и функционал у этой НКЦБФР? Зачем она нужна?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
buratinyo написав:это попытка мошенничества со стороны довольно подозрительной зарубежной компании в Украине. НКЦБФР предупреждает. Это правильно.
На счет заяв в органы? ))) Заявы пишутся на основании свершившихся фактов, а факта кидка как B2BJewelry пока не обнаружено. Так как проект на стадии раскрутки пока что. Тут возможно лишь привлечение его к административной ответственности за недобропорядочную рекламу, но доказать пока что-то сложно - проект не реализовался еще.
Заявление о готовящемся преступлении
И вообще, какие полномочия и функционал у этой НКЦБФР? Зачем она нужна?
Вот Вы как активный писатель форума можете обратиться в полицию с этим заявлением. В качестве обоснования Вы сможете привести мнение эксперта - НКЦБФР. Лучше украинского регулятора в вопросах фондового рынка никто не даст разъяснения касательно убедительных признаков того, что деятельность зарубежной компании в Украине направлена на совершение мошенничества.
В данном случае НКЦБФР выступила молодцом. Хотя после B2BJewelry возможно, что они теперь таким образом просто на воду дуют, обжегшись на молоке.
В Украине все ценные бумаги теперь выпускаются исключительно в бездокументарной форме. Если вам кто-то предлагает за деньги купить непонятные бумажные акции или облигации, естественно не зарегистрированные в НКЦБФР, то это мошенничество. Их цена по сути равна стоимости бумаги, на которой они напечатаны.
Вкладчик1234 написав:И вообще, какие полномочия и функционал у этой НКЦБФР? Зачем она нужна?
А самому поискать? -- вот вообще лень? -- или счетчик постов набивать нужно?..
НКЦПФР розробляє і затверджує нормативні акти та акти законодавства, обов’язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об’єднаннями та контролює їх виконання з питань, що належать до її компетенції.
Метою діяльності НКЦПФР є створення, шляхом своїх регуляторних і наглядових функцій, умов для належного та ефективного функціонування ринку цінних паперів, забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни шляхом створення механізму акумулювання, розподілу та перерозподілу фондів коштів від особи, яка володіє вільними інвестиційними ресурсами до особи, якій необхідні такі ресурси для розвитку, створення умов для становлення потужних внутрішніх інвесторів та забезпечення захисту прав інвесторів.
Очень интересно получается. Факты прямо требует предоставить тот человек, который вероятно за деньги здесь (в противном случае его интеллектуальные способности просто оставляют желать лучшего) осуществлял подлый промоушн фиктивным облигациям той самой лопнувшей ювелирки - B2BJewelry.
Вот его сообщение:
finuser388 написав:Faceless вы тоже любите заказуху?))))ну "ешьте")))) нам проект платил и платит! а то что возникли трудности из-за карантина так ничего - переживем! главное отношение к людям и обязательства
Набор пустых фраз. Повторение лжи. Тут чуть выше еще его клон аж с одним сообщением на форуме. Специально видимо зарегистрировался, чтобы отписаться важно и многозначительно.