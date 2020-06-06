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Нова шахрайська схема набрала
обертів в Україні: її...

Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:26

Нынешние печатные станки всех стран (практически), "пирамиды ОВГЗ-ОФЗ" и т.п., "фондовый рынок", и т.д. - это те же самые пирамиды. Только рухнуть им не даёт вечный безлимитный печатный станок, который не допускает момента, когда "инвесторам" нечем платить.
Но и печатать "вечно" не получится - эта масса "бумаги" накапливается, и в конце концов может закончиться как-то так:

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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