Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її...

Но и печатать "вечно" не получится - эта масса "бумаги" накапливается, и в конце концов может закончиться как-то так:
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:26
Нынешние печатные станки всех стран (практически), "пирамиды ОВГЗ-ОФЗ" и т.п., "фондовый рынок", и т.д. - это те же самые пирамиды. Только рухнуть им не даёт вечный безлимитный печатный станок, который не допускает момента, когда "инвесторам" нечем платить.
Но и печатать "вечно" не получится - эта масса "бумаги" накапливается, и в конце концов может закончиться как-то так:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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