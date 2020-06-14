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Нова шахрайська схема набрала
обертів в Україні: її...

Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:55

Ничего они уже не платят. В сети уже много комментариев с этой проблемой. Видимо проект собрал максимальное колличество желающих расстаться с деньгами. Новых "инвесторов" поубавилось. Скоро закроются и все побегут писать заявы, но уже поздно будет. Спасибо, что публикуете такие статьи может хоть до кого-то дойдет
vitalijkorkin374
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