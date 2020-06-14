Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:55
Ничего они уже не платят. В сети уже много комментариев с этой проблемой. Видимо проект собрал максимальное колличество желающих расстаться с деньгами. Новых "инвесторов" поубавилось. Скоро закроются и все побегут писать заявы, но уже поздно будет. Спасибо, что публикуете такие статьи может хоть до кого-то дойдет
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:19
в цей скам зайшов Долярчик, купив 1 сертифікат і піраміда схлопнулась
+50грн !
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда обратится, что делать, я отправила 100$ в прошлый понедельник, получается 7 дней назад. Перевела с карты приватБанка на карту приват банка, написала в первый же день в рабочий чат на сайте. Девочки сказали все хорошо ждете 48 часов. Написала в среду, Сказали что хорошо моя заявка в работе, в ближайшее время будет обработана. Четверг - тоже самое, пятница, суббота, воскресенье на карте денег, нету на счету в кабинете Ex limited тоже. Мужчины подскажите, как быть ?
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:48
Какая все таки чудесная штука интернет. Только Ex limited подпустили запашок говнеца, моментальный весь интернет начал вонять приближая компанию к скаму (закрытию) , семимильными шагами.
Коллективные жалобы, банкинг обрывается от проверок, вкладчики гонят даже не на компанию, а на банк, что это якобы он задержал. Денег не платят - завтраками кормят, в общем жесть !
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