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Hyundai показала
нову Sonata (фото)

Hyundai показала нову Sonata (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:07

Hyundai показала нову Sonata (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У Китаї представили довгобазу модифікацію седана Hyundai Sonata.

Дивися повний текст Hyundai показала нову Sonata (фото).
R2
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