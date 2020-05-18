Про це заявила Європейська бізнес асоціація.
Дивися повний текст Бізнес розкритикував стимулювальний тариф на електроенергію.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 20:39
Бізнес розкритикував стимулювальний тариф на електроенергію
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Дивися повний текст Бізнес розкритикував стимулювальний тариф на електроенергію.
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:39
Ворюги у власти были и остались. Ничего хорошего для людей не делается. Только писеж один. Нові обличча, старі злодіі.
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