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Бізнес розкритикував стимулювальний
тариф на електроенергію

Бізнес розкритикував стимулювальний тариф на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:39

Бізнес розкритикував стимулювальний тариф на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила Європейська бізнес асоціація.

Дивися повний текст Бізнес розкритикував стимулювальний тариф на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:39

Ворюги у власти были и остались. Ничего хорошего для людей не делается. Только писеж один. Нові обличча, старі злодіі.
fedorinf
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