Такі норми вводить закон №2166, підписаний президентом.
Дивися повний текст Пенсіонерів звільнили від сплати ЄСВ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:59
Пенсіонерів звільнили від сплати ЄСВ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонерів звільнили від сплати ЄСВ.
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:59
не совсем понятен это момент - "освобождаются от уплаты ЕСВ самозанятые люди пенсионного возраста;". Освобождаются ВСЕ пенсионеры (и инвалиды) или только пенсионеры по возрасту?
Зараз переглядають цей форум: orylcova і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|