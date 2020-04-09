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Пенсіонерів звільнили
від сплати ЄСВ

Пенсіонерів звільнили від сплати ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:59

Пенсіонерів звільнили від сплати ЄСВ

Пропонуємо до обговорення:
Такі норми вводить закон №2166, підписаний президентом.

Дивися повний текст Пенсіонерів звільнили від сплати ЄСВ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:59

не совсем понятен это момент - "освобождаются от уплаты ЕСВ самозанятые люди пенсионного возраста;". Освобождаются ВСЕ пенсионеры (и инвалиды) или только пенсионеры по возрасту?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:27

  RomanTik написав:не совсем понятен это момент - "освобождаются от уплаты ЕСВ самозанятые люди пенсионного возраста;". Освобождаются ВСЕ пенсионеры (и инвалиды) или только пенсионеры по возрасту?

Вот в упор не понимаю этот подход: ок, момент не понятен. Что мешает хотя бы новость до конца дочитать:
і дозволяє всім категоріям пенсіонерів, які працюють самі на себе, не платити єдиний соціальний внесок

-- все же написано.
Более того: есть же номер закона -- если в новости чего-то нет -- что мешает первоисточник почитать?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 07:45

Пенсионеры по выслуге лет освобождены ли от уплаты ЕСВ?
ruslanasilkina
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