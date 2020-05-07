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Мін'юст пропонує дозволити
не випускати неплатників...

Мін'юст пропонує дозволити не випускати неплатників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:03

Мін'юст пропонує дозволити не випускати неплатників...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції внесло законопроєкт, що дозволяє приставу обмежувати виїзд за кордон неплатника аліментів без рішення суду.

Дивися повний текст Мін'юст пропонує дозволити не випускати неплатників аліментів за кордон без рішення суду.
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