Міністерство юстиції внесло законопроєкт, що дозволяє приставу обмежувати виїзд за кордон неплатника аліментів без рішення суду.
Дивися повний текст Мін'юст пропонує дозволити не випускати неплатників аліментів за кордон без рішення суду.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:03
Мін'юст пропонує дозволити не випускати неплатників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст пропонує дозволити не випускати неплатників аліментів за кордон без рішення суду.
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