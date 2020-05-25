З 1 липня набуде чинності закон про "спліт".
Дивися повний текст Кредит не дорожче 200%: як нові правила НБУ вплинуть на українців.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:23
Кредит не дорожче 200%: як нові правила НБУ вплинуть на...
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Дивися повний текст Кредит не дорожче 200%: як нові правила НБУ вплинуть на українців.
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