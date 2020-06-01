Громадянам не треба для кожного невеликого платежу мати при собі довідку про доходи чи інші документи.
Дивися повний текст Як переказати гроші на картку і не порушити закон про фінмоніторинг - роз'яснення Нацбанку.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:39
Як переказати гроші на картку і не порушити закон про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як переказати гроші на картку і не порушити закон про фінмоніторинг - роз'яснення Нацбанку.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:39
Хорошо, что всегда найдется лазейка. Я вот для того, чтобы анонимно выводить деньги с Киевстара, установил приложение Global24. Мне кажется, что так даже удобнее чем раньше: быстро и минимальная комиссия.
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