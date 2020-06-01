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Як переказати гроші на картку
і не порушити закон про...

Як переказати гроші на картку і не порушити закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:39

Як переказати гроші на картку і не порушити закон про...

Пропонуємо до обговорення:
Громадянам не треба для кожного невеликого платежу мати при собі довідку про доходи чи інші документи.

Дивися повний текст Як переказати гроші на картку і не порушити закон про фінмоніторинг - роз'яснення Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:39

Хорошо, что всегда найдется лазейка. Я вот для того, чтобы анонимно выводить деньги с Киевстара, установил приложение Global24. Мне кажется, что так даже удобнее чем раньше: быстро и минимальная комиссия.
dmitriyvgorodovoy
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:23

Re: Як переказати гроші на картку і не порушити закон про...

dmitriyvgorodovoy написав:Хорошо, что всегда найдется лазейка. Я вот для того, чтобы анонимно выводить деньги с Киевстара, установил приложение Global24. Мне кажется, что так даже удобнее чем раньше: быстро и минимальная комиссия.
Ну мошенникам не жалко несколько процентов комисмии отдавать, а собственно другим такие сервисы и не нужны
Faceless
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