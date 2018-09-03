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Zoom введе платне
шифрування відеозв’язку

Zoom введе платне шифрування відеозв’язку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 06:06

Zoom введе платне шифрування відеозв’язку

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс Zoom не раз ставав об’єктом критики, оскільки приєднатися до чужої відеоконференції він дозволяв занадто просто.

Дивися повний текст Zoom введе платне шифрування відеозв’язку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 06:06

Уже удалили этот дурацкий зум !!! Постоянно глючил !!!
misha_ivanov
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