Сервіс Zoom не раз ставав об’єктом критики, оскільки приєднатися до чужої відеоконференції він дозволяв занадто просто.
Дивися повний текст Zoom введе платне шифрування відеозв’язку.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 06:06
Zoom введе платне шифрування відеозв’язку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Zoom введе платне шифрування відеозв’язку.
Додано: Сер 03 чер, 2020 08:52
misha_ivanov
яка заміна?
99% усіх конференцій в інтернеті зараз іде по ЗУМУ
+50грн !
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:57
Re: Zoom введе платне шифрування відеозв’язку
Ви якось перевірили усі 100% конференцій, щоб таке ото писати? У зв'язку із проблемами з безпекою (в тому числі згаданих у статті), Zoom заблокований у більшості (яко не усіх) великих корпорацій. Тому ні про які 99% мова йти не може.
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