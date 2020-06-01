Середні погодинні ставки українських фрілансерів в деяких індустріях суттєво відстають від світових.
Дивися повний текст Скільки заробляють фрілансери в Україні (опитування).
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Додано: Сер 03 чер, 2020 07:54
Скільки заробляють фрілансери в Україні (опитування)
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Дивися повний текст Скільки заробляють фрілансери в Україні (опитування).
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