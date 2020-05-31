Як вирішити проблему, розбиралися фахівці державної регуляторної служби України (ДРС).
Дивися повний текст Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого лічильників немає.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:23
Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого лічильників немає.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:24
Во-первых, это ложь, что нормы занижены. Для проверки своего потребления я неделю пользовался баллоном с 600г сжиженного газа, потребление не превышало 100г в день, что соответствует приблизительно 0,05 куб.м.
Во-вторых, вопрос. Почему заглохла программа по установке индивидуальных счётчиков за счёт поставщика? Получается дискриминация: одним установили, а другим хотят повысить норму потребления.
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